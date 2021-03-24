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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:23 ص
شم النسيم
شم النسيم
الدستور
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تقدم «الدستور» تقرير عن موعد إجازة شم النسيم 2021، حيث تقوم الدولة المصرية بمنح إجازة لكافة العاملين بالقطاعين العام والخاص في يوم شم النسيم، الذي من المقرر له يوم الإثنين الموافق 3 مايو المقبل، وهو اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي، ويحتفل المصريين منذ العصور القديمة بيوم شم النسيم، وهو أحد المظاهر الفرعونية القديمة.

ويتعرف المواطنين من خلال التقرير على كافة المعلومات والتفاصيل عن موعد شم النسيم، وتاريخ تلك اليوم عند المصريون القدماء، ويحتفل أبناء الشعب المصرى بمختلف الأديان بيوم شم النسيم، ومن المعتاد في كل عام يذهب المصريون إلى العديد من أماكن التنزه مثل الحدائق العامة، وغيرها من أماكن التى تتميز بجمال الطبيعة.

موعد إجازة شم النسيم 2021

ومن المقرر أن تكون إجازة يوم شم النسيم أو عيد الربيع  يوم الإثنين الموافق 3 مايو المقبل، حيث يستمتع المصريون في يوم شم النسيم بزيارة الأقارب وغيرها العديد من العادات التي يمارسها الشعب المصري في تلك المناسبة، خصوصًا بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتناول المصريون في هذا اليوم مأكولات عديدة منها السمك المملح بأنواعه كالرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، إضافة إلى البيض المسلوق الملون.

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تاريخ احتفالات شم النسيم

في العصور القديمة كان المصريون القدماء يطلقون على يوم شم النسيم «شمو»، فهو مهرجان يقام سنويًا فى فصل الربيع، ويحتفل في ذلك اليوم جموع المصريين بزيارة المتنزهات المختلفة، وهو عيد يرمز عند القدماء المصريين إلي بعث الحياة، وكانوا يعتقدون المصريين القدماء أن ذلك اليوم هو أول الزمان وبدء خلق العالم، وتم تعديل اسم هذا اليوم إلى يوم شم النسيم على مر العصور الماضية، ويحتفلون القدماء المصريون بيوم شم النسيم بنفس الطريقة التي يحتفل بها المصريون حاليًا، بتناول السمك المملح مثل الفسيخ والسردين والرنجة، ويقومون بدهن البيض بعدد من الألوان المختلفة.

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