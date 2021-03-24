موعد إجازة شم النسيم 2021
الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:23 ص
الدستورطباعة
تقدم «الدستور» تقرير عن موعد إجازة شم النسيم 2021، حيث تقوم الدولة المصرية بمنح إجازة لكافة العاملين بالقطاعين العام والخاص في يوم شم النسيم، الذي من المقرر له يوم الإثنين الموافق 3 مايو المقبل، وهو اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي، ويحتفل المصريين منذ العصور القديمة بيوم شم النسيم، وهو أحد المظاهر الفرعونية القديمة.
ويتعرف المواطنين من خلال التقرير على كافة المعلومات والتفاصيل عن موعد شم النسيم، وتاريخ تلك اليوم عند المصريون القدماء، ويحتفل أبناء الشعب المصرى بمختلف الأديان بيوم شم النسيم، ومن المعتاد في كل عام يذهب المصريون إلى العديد من أماكن التنزه مثل الحدائق العامة، وغيرها من أماكن التى تتميز بجمال الطبيعة.
ويتعرف المواطنين من خلال التقرير على كافة المعلومات والتفاصيل عن موعد شم النسيم، وتاريخ تلك اليوم عند المصريون القدماء، ويحتفل أبناء الشعب المصرى بمختلف الأديان بيوم شم النسيم، ومن المعتاد في كل عام يذهب المصريون إلى العديد من أماكن التنزه مثل الحدائق العامة، وغيرها من أماكن التى تتميز بجمال الطبيعة.
موعد إجازة شم النسيم 2021ومن المقرر أن تكون إجازة يوم شم النسيم أو عيد الربيع يوم الإثنين الموافق 3 مايو المقبل، حيث يستمتع المصريون في يوم شم النسيم بزيارة الأقارب وغيرها العديد من العادات التي يمارسها الشعب المصري في تلك المناسبة، خصوصًا بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتناول المصريون في هذا اليوم مأكولات عديدة منها السمك المملح بأنواعه كالرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، إضافة إلى البيض المسلوق الملون.
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