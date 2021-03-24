موعد إجازة شم النسيم 2021

موعد أول أيام شهر رمضان 2021



تاريخ احتفالات شم النسيم

في العصور القديمة كان المصريون القدماء يطلقون على يوم شم النسيم «شمو»، فهو مهرجان يقام سنويًا فى فصل الربيع، ويحتفل في ذلك اليوم جموع المصريين بزيارة المتنزهات المختلفة، وهو عيد يرمز عند القدماء المصريين إلي بعث الحياة، وكانوا يعتقدون المصريين القدماء أن ذلك اليوم هو أول الزمان وبدء خلق العالم، وتم تعديل اسم هذا اليوم إلى يوم شم النسيم على مر العصور الماضية، ويحتفلون القدماء المصريون بيوم شم النسيم بنفس الطريقة التي يحتفل بها المصريون حاليًا، بتناول السمك المملح مثل الفسيخ والسردين والرنجة، ويقومون بدهن البيض بعدد من الألوان المختلفة.