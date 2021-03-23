معهد المشورة بالدقي يطلق دورة جديدة للمقبلين على الزواج





يطلق معهد الحكمة والمشورة بالدقي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة جديدة للمقبلين على الزواج عبر الإنترنت.وتقدم الدورة موضوعات تخص المشورة المسيحية للمقبلين على الزواج، وتمنح للحضور شهادة اجتياز الدورة والتي تعد شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج الكنسي وفقًا لقرار المجمع المقدس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.