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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

معهد المشورة بالدقي يطلق دورة جديدة للمقبلين على الزواج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:51 م
معهد المشورة بالدقي
معهد المشورة بالدقي
تريزة شنودة
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يطلق معهد الحكمة والمشورة بالدقي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة جديدة للمقبلين على الزواج عبر الإنترنت.

وتقدم الدورة موضوعات تخص المشورة المسيحية للمقبلين على الزواج، وتمنح للحضور شهادة اجتياز الدورة والتي تعد شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج الكنسي وفقًا لقرار المجمع المقدس.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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