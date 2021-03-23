5 عوامل تضمن نجاح «الاختيار 2» في سباق دراما رمضان 2021

يُعرض مسلسل "الاختيار 2" ضمن منافسات شهر رمضان المقبل والدراما التليفزيونية، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.ونرصد عدة عوامل تضمن نجاح المسلسل في سباق دراما رمضان:1 - نجاح الجزء الأول من مسلسل الاختيار والذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة والفنان أحمد العوضي، يعد أحد العوامل الرئيسية لانتظار الجمهور ماذا سيقدم في الجزء الثاني.2 - شهرة كبيرة حققها أبطال الجزء الثاني وهما الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي، وكون جمعهما في عمل واحد بعد نجاحات في السينما والدراما تعد ضمن العوامل الكبير لنجاح المسلسل بشكل ضخم.3 - القصة التي يقدمها الجزء الثاني من مسلسل الاختيار والتي حملت جملة "رجال الظل"، بينما يناقش العمل أحد بطولات رجال الشرطة ورجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020.4 - مع طرح بوسترات العمل وخاصة في ظهور بطليه صعد العمل مؤشر البحث جوجل وأصبح تريند، بينما مع طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "الاختيار 2" فوجئ الجمهور بمشاهد صعبة ظهر فيها أبطال المسلسل ورسائل واضحة تدفعه لأن يكون في المقدمة بالشهر الكريم.5 - أخيرًا من ضمن عوامل النجاح هو مؤلف المسلسل هاني سرحان والذي حقق نجاحًا مختلفًا، وكانت آخر أعماله التي لاقت نجاحًا كبيرًا هو مسلسل "الفتوة" والذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال وعرض في رمضان 2020، بينما مخرج العمل بيتر ميمي، له بصمات واضحة في أعمال الاكشن المعروفة منهم مسلسل كلبش، ومسلسل الاختيار الجزء الأول، وعدد من الأعمال السينمائية.