ياسمين رئيس تنتهي من تصوير 60% من مشاهد «ملوك الجدعنة»

واصلت النجمة ياسمين رئيس تصوير باقي مشاهدها في مسلسل "ملوك الجدعنة"، والذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان والنجم عمرو سعد، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، حيث انتهت ياسمين من تصوير ما يقرب من 60% من أحداث المسلسل.وتكثف ياسمين رئيس تصوير مشاهد المسلسل في مدينة استديوهات لبنان، خاصة في الحارة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث العمل، حيث تجمع المشاهد بينها وبين بطلي المسلسل الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان وأيضًا الفنان عمرو عبدالجليل، لتعود من خلال العمل إلي الدراما التليفزيونية بعدما اهتمت مؤخرًا بالسينما.مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.