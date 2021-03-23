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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«شتا ولا صيف».. متى تنتهي فترة التقلبات الجوية؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:23 م
طقس
طقس
حسن الهتهوتي
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تقلبات جوية تعيشها البلاد، رغم انتهاء فصل الشتاء جغرافيًا في الحادي والعشرين من مارس الجاري، ليبدأ فصل الربيع عازمًا على البقاء 90 يومًا، ليُسلم الراية إلى الصيف.. هكذا تسير الأمور جغرافيًا، غير أن الواقع يحمل معه رائحة الصيف قبل موعده، والشتاء بعد نهايته.

«الأمر طبيعيًا في هذه الفترة من بداية فصل الربيع جغرافيًا ومُناخيًا».. هكذا تقول الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الدستور» موضحة أن أكثر ما يرتبط بهذه الفترة هي رياح الخماسين، موضحة أن اليوم هو نهاية تقلبات هذه الموجة المثيرة للأتربة.

لا تُرجح وكيل مركز الاستشعار عن بعد، أن تعود التقلبات الجوية من جديد هذه الفترة، مؤكدة أن درجات الحرارة سوف تعود إلى مُعدلاتها الطبيعية حيث تنخفض بما يتراوح من 8 إلى 10 درجات، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

ارتفاع درجات الحرارة والرياح المحملة بالأتربة التي تشهدها البلاد، تنتهي اليوم، وفقا للدكتورة إيمان، وتبدأ معها الأحوال الجوية في التحسن غدًا.

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