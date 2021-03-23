رابط الشركة المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

رابط الشركة المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

حرصا من الشركة المصرية للاتصالات we على عملائها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفرت موقعاً إلكترونياً من خلال هذا الرابط ( من هنا )، لإجراء كافة التعاملات الإلكترونية من استعلام عن الفاتورة الربع سنوية أو دفعها أو الإبلاغ عن الأعطال لتفادي خطر انتشار عدوى الفيروس الذي ينتقل بسرعة فائقة من خلال لمس التعامل مع المرضى أو المشتبه بإصابتهم دون اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حيث يقضي على الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية عقب فشل الأجهزة الحيوية في مهاجمته والقضاء عليه.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

يمكن للملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات We إتباع الخطوات التالية للاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال هذا الرابط ( من هنا





كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة





الضغط على كلمة الاستعلام





ظهور إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية





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قيمة الغرامة المالية للمتخلفين عن دفع الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي





يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال موقعها الإلكتروني لمعرفة قيمة الفاتورة الربع سنوية تفاديا الغرامة المالية التي فرضتها الشركة للمتخلفين عن دفع فاتورة الثلاثة شهور والمقدرة بـ 10 جنيه كحد أدنى أو 1.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى.

يدير الكثير من المواطنين من عملاء شركة we حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط موقع الشركةتفاديا لدفع الغرامة المالية التي فرضتها الشركة على المتخلفين عن دفع الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الالكتروني عن الفاتورة.