إيران: هناك فجوة بين مواقف السلطات البريطانية والإرادة العملية

دعا وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، المملكة المتحدة إلى اتخاذ موقف عملي من مسألة الديون المرتبطة بصفقة تعود لسبعينيات القرن الماضي أبرمت لشراء 1500 دبابة من طراز تشيفتن و250 عربة مدرعة من بريطانيا.وقال حاتمي إن هناك دائما فجوة بين مواقف السلطات البريطانية والإرادة العملية، حسب تعبيره، حسب قناة "العربية".كما أضاف: "القيود الناتجة عن العقوبات الأمريكية ليست العقبة الرئيسية في استرداد تلك الأموال، نظرًا إلى الأحكام القضائية والالتزامات التعاقدية والمناقشات العديدة بين الطرفين حول السبل العملية لتسوية الديون".أتت تلك التصريحات بعد أن قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، أمس الإثنين: "علينا أن نجد طريقة لسداد الديون البالغة 400 مليون إسترليني لإيران".وسبق للوزير البريطاني أن أكد عدة مرات، بالإضافة إلى عائلة البريطانية الإيرانية نازنين زاجري راتكليف، أن احتجازها من قبل السلطات الإيرانية مرتبط بقضية الديون.إلى ذلك، اتهم إيران صراحة بالانغماس في دبلوماسية احتجاز الرهائن مع عدد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا.يذكر أن إيران كانت أعلنت قبل أكثر من أسبوع عن إزالة الشريط الإلكتروني عن معصم راتكليف، وفيما توقع الكثيرون الانفراج في تلك الأزمة، إلا أن السلطات الإيرانية عادت وأعلنت في 14 مارس أن راتكليف ستمثل مجددا أمام المحكمة في طهران، رغم قضائها خمس سنوات في السجن، حسب ما أفاد به محاموها بتهمة جديدة تمثلت بنشر "دعاية مناهضة للنظام".