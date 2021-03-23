وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحدّث قائمتها بـ6694 إرهابيًا

عمّمت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى 9 مارس الجاري، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب فى مصر وفقا لـ31 حكمًا صادرًا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 9مارس 2021 نحو 6694 إرهابي، بدلا من6602 في فبراير الماضي إرهابيين بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات.