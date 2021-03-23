فيتنام تعتمد استخدام لقاح «سبوتنيك v» الروسي

أعلنت فيتنام تسجيل واستخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك v» المضاد لفيروس كورونا.وكانت وزارة الصحة الفيتنامية، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها طورت أول لقاح محلي لفيروس كورونا، تحت اسم "نانوكوفاكس"، متوقعة أن يكون اللقاح متاحا بحلول الربع الأخير من العام الحالي، على أن يتم استخدامه في عام 2022،مشيرة إلى أن أكثر من 16 ألف شخص تلقوا لقاح "استرازينيكا" الذي وصل البلاد شهر فبراير الماضي.