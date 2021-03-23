«عكاشة»: برنامج رامز فى رمضان القادم تنمر للمريض النفسى

أعرب الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، استيائه من ما يتداول مؤخرًا أن برنامج رامز جلال هذا العام باسم «رامز مريض نفسي».وقال «عكاشة»، إنه في حالة أن اسم البرنامج بهذا الأسم فعلًا، فهذا لا يصح إطلاقًا، خاصة أننا في وقت كل العالم يتجه إلى إزالة الوصمة عن المريض النفسي.وتابع قائلًا: «إن هذا الاسم ليس عنوانًا إلا لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي، فيجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي، وإلا يكون بهذا الشكل، فإننا نرى أفلام أجنبية، ولا يمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، وعمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن، ويكفي اأننا نعرف أن من كل أربعة أشخاص موجودين في العالم واحد يعاني من مرض نفسي، وأن عدد المرضى النفسيين في العالم بالمليارات، وزاد مع انتشار فيروس كورونا».وأضاف أن هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي،؛ لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها، ولكن بالفحص يستطيع المتخصصين تحديد إذا كان مريض نفسي أم لا، والبرنامج بهذا الاسم إهانة شديدة لملايين من البشر الذين سيحتقرون وسينظرون إلى الحضارة المحدودة من إنتاج هذا البرنامج.