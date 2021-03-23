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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:59 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر ٢٣-٣-٢٠٢١، ونستعرض لكم كافة أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي، في البنوك التالية "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عوده، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".

سعر الدولار اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١


نقدم لكم كافة المعلومات عن أسعار الدولار  أمام الجنيه المصرى، كما هو بالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم

سجل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.

سعر  الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم

سجلت العملة الأمريكية، اليوم، فى البنك المركزى، عند الشراء ١٥.٦٦٨٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٩٧٦ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم

بلغ الدولار الأمريكى، عند الشراء  ١٥.٦٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.

سعر  الدولار فى بنك مصر اليوم 

سجل سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

وصل سعر الدولار داخل cib، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك عوده اليوم

بلغ سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم

وصل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.

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