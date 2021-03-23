سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:59 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر ٢٣-٣-٢٠٢١، ونستعرض لكم كافة أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي، في البنوك التالية "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عوده، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".
نقدم لكم كافة المعلومات عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، كما هو بالآتى:
سعر الدولار اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١
نقدم لكم كافة المعلومات عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، كما هو بالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليومسجل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليومسجلت العملة الأمريكية، اليوم، فى البنك المركزى، عند الشراء ١٥.٦٦٨٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٩٧٦ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك القاهرة اليومبلغ الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك مصر اليومسجل سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوموصل سعر الدولار داخل cib، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك عوده اليومبلغ سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليومسجل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.
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