سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021

سعر الدولار اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

سعر الدولار فى بنك عوده اليوم

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم





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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم وصل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى. وصل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر ٢٣-٣-٢٠٢١، ونستعرض لكم كافة أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي، في البنوك التالية "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عوده، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".نقدم لكم كافة المعلومات عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، كما هو بالآتى:سجل الدولار الأمريكى اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.سجلت العملة الأمريكية، اليوم، فى البنك المركزى، عند الشراء ١٥.٦٦٨٦ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٩٧٦ جنيه مصرى.بلغ الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.سجل سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.وصل سعر الدولار داخل cib، عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.بلغ سعر الدولار عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.سجل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى.