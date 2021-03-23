أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-3-2021

سعر مواد البناء اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١

أسعار الحديد اليوم

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

اسعار الأسمنت الأبيض اليوم

أسعار الجبس اليوم



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أسعار الرمل والطوب اليوم سجل سعر طن الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، وبلغ سعر الألف طوبة بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها. سجل سعر طن الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، وبلغ سعر الألف طوبة بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم تقرير يومى عن كافة أسعار مواد البناء وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصري، والتى تضم "الحديد والأسمنت المسلح والأسمنت الأبيض والجبس والرمل والطوب".لديكم أخر تطورات اسعار مواد البناء، اليوم، خلال التقرير التالي:- وصل سعر الحديد من مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصرى، وذلك للطن الواحد.- بلغ سعر طن الحديد من مصنع حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى.- سجل سعر طن الحديد من مصنع العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.- وصل سعر طن الحديد من مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى.- بلغ سعر طن الحديد من مصنع بشاى ١٣٤٥٠ جنيها مصرى.- وصل سعر طن الحديد من مصنع المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.- بلغ سعر طن الحديد من مصنع المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.- سجل سعر طن الحديد من مصنع مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيها.- سعر طن أسمنت المخصوص ٧٦٠ جنيها.- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيها.- سعر طن أسمنت الصخرة ٧٢٥ جنيها.- سعر طن أسمنت السويدى ٧٩٥ جنيها.- سعر طن أسمنت حلوان ٧٧٥ جنيها.- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٧٥٥ جنيها.- سعر طن أسمنت العسكرى ٧٣٥ جنيها.- سعر طن أسمنت سيناء ٧٣٥ جنيها.وصل سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٣٨٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه، في المصانع سيناء، ورويال المنيا، وحلوان.سجل سعر الجبس، بين ٥٥٠ إلى ٦٥٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.