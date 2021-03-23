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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-3-2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:54 ص
مواد البناء
مواد البناء
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم تقرير يومى عن كافة أسعار مواد البناء وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصري، والتى تضم "الحديد والأسمنت المسلح والأسمنت الأبيض والجبس والرمل والطوب".

سعر مواد البناء اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١


لديكم أخر تطورات اسعار مواد البناء، اليوم، خلال التقرير التالي:

أسعار الحديد اليوم

- وصل سعر الحديد من مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصرى، وذلك للطن الواحد.

- بلغ سعر طن الحديد من مصنع حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى.

- سجل سعر طن الحديد من مصنع العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- وصل سعر طن الحديد من مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى.

- بلغ سعر طن الحديد من مصنع بشاى ١٣٤٥٠ جنيها مصرى.

- وصل سعر طن الحديد من مصنع المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- بلغ سعر طن الحديد من مصنع المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سجل سعر طن الحديد من مصنع مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت المخصوص ٧٦٠ جنيها.

- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت الصخرة ٧٢٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى ٧٩٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت حلوان ٧٧٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٧٥٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت العسكرى ٧٣٥ جنيها.

- سعر طن أسمنت سيناء ٧٣٥ جنيها.

اسعار الأسمنت الأبيض اليوم

وصل سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٣٨٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه، في المصانع سيناء، ورويال المنيا، وحلوان.

أسعار الجبس اليوم

سجل سعر الجبس، بين ٥٥٠ إلى ٦٥٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.

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أسعار الرمل والطوب اليوم

سجل سعر طن الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه للمتر، وبلغ سعر الألف طوبة بين ٧٥٠ إلى ٩٥٠ جنيها.

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