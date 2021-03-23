أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-3-2021
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:54 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم تقرير يومى عن كافة أسعار مواد البناء وفقا لأخر التحديثات داخل السوق المصري، والتى تضم "الحديد والأسمنت المسلح والأسمنت الأبيض والجبس والرمل والطوب".
لديكم أخر تطورات اسعار مواد البناء، اليوم، خلال التقرير التالي:
- بلغ سعر طن الحديد من مصنع حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى.
- سجل سعر طن الحديد من مصنع العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.
- وصل سعر طن الحديد من مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى.
- بلغ سعر طن الحديد من مصنع بشاى ١٣٤٥٠ جنيها مصرى.
- وصل سعر طن الحديد من مصنع المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.
- بلغ سعر طن الحديد من مصنع المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.
- سجل سعر طن الحديد من مصنع مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.
- سعر طن أسمنت المخصوص ٧٦٠ جنيها.
- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت الصخرة ٧٢٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت السويدى ٧٩٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت حلوان ٧٧٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٧٥٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت العسكرى ٧٣٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت سيناء ٧٣٥ جنيها.
سعر مواد البناء اليوم الثلاثاء ٢٣-٣-٢٠٢١
لديكم أخر تطورات اسعار مواد البناء، اليوم، خلال التقرير التالي:
أسعار الحديد اليوم- وصل سعر الحديد من مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصرى، وذلك للطن الواحد.
- بلغ سعر طن الحديد من مصنع حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى.
- سجل سعر طن الحديد من مصنع العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.
- وصل سعر طن الحديد من مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى.
- بلغ سعر طن الحديد من مصنع بشاى ١٣٤٥٠ جنيها مصرى.
- وصل سعر طن الحديد من مصنع المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.
- بلغ سعر طن الحديد من مصنع المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.
- سجل سعر طن الحديد من مصنع مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.
أسعار الأسمنت المسلح اليوم- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت المخصوص ٧٦٠ جنيها.
- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت الصخرة ٧٢٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت السويدى ٧٩٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت حلوان ٧٧٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٧٥٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت العسكرى ٧٣٥ جنيها.
- سعر طن أسمنت سيناء ٧٣٥ جنيها.
اسعار الأسمنت الأبيض اليوموصل سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٣٨٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه، في المصانع سيناء، ورويال المنيا، وحلوان.
أسعار الجبس اليومسجل سعر الجبس، بين ٥٥٠ إلى ٦٥٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.
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