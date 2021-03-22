الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل غدًا

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية بأسيوط، مساء غد الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.ويشارك في فعاليات الإجتماعه كهنة وشمامسة الكنيسة وأعداد محدودة من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.