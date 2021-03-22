المجر توافق على استخدام لقاحي «كونفيديسيا» و«كوفيشيلد»

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في المجر على استخدام لقاحي "كونفيديسيا" الذي تنتجه شركة "كان سينو بيولوجيكس" الصينية، ولقاح "كونفشيلد" الهندي، المضادين لفيروس "كورونا" المُستجد، خارج برنامج المشتريات المشترك للاتحاد الأوروبي.وقالت كبيرة المسئولين الطبيين في المجر، سيسيليا مولر- في مؤتمر صحفي عبر الانترنت اليوم الإثنين، وفق ما أوردته شبكة "يورو نيوز"- إن زيادة نطاق اللقاحات المستخدمة في البلاد ستتيح الفرصة لتطعيم المواطنين على أوسع نطاق ممكن.وأشارت إلى أن إجمالي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها في المجر بلغ 7 لقاحات، هي: (فايزر وبيونتيك- موديرنا- أوكسفورد أسترازينيكا- سينوفارم- سبوتنيك V)، إلى جانب اللقاحين اللذين تمت الموافقة عليهما اليوم.وأوضحت أن لقاح "كونفيديسيا" الصيني هو لقاح يتكون من جرعة واحدة، معتمد من الصين وباكستان والمكسيك، أما "كوفيشيلد" فهو النسخة الهندية من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي، ينتج من قبل معهد اللقاحات والأمصال الهندي.