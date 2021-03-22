توفير أكبر محطات العالم للتبريد والتكييف داخل المسجد الحرام

ذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تم توفير محطتين للتبريد من أكبر محطات التبريد في العالم، الأولى محطة أجياد إذ تنتج "35.300" طن تبريد يستخدم منها نحو "24.500" طن تبريد، والثانية المحطة المركزية الجديدة بقدرة بلغت "120" ألف طن تبريد؛ تغذي حاليا التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى نصف المسعى، على أن تغذي مستقبلًا جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه.وأضافت الرئاسة- في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين- أنه تم تجهيز محطات تبريد احتياطية بجانب المحطات الرئيسة، لضبط درجات الحرارة في حال تعطل إحدى المحطات وضمان نقاء الهواء الموزع داخل المسجد الحرام.وأوضح مساعد مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس مطلق المقاطي أن الإدارة تقوم بالعناية بالتكييف بشكل مستمر، مع مراعاة تفريغ الهواء وإخراجه من داخل المسجد الحرام، وأن التصاميم الهندسية في البناء يتم تبريدها عبر قرابة "344" وحدة مناولة موزعة على موقعين داخل المسجد الحرام، كما يتم تنظيف فلاتر تنقية الهواء داخل غرف التكييف بشكل يومي طوال السنة.يأتي ذلك في إطار استعداد الرئاسة لموسم رمضان المبارك لهذا العام من خلال طاقاتها وكوادرها وإمكاناتها؛ لتوفير سبل الراحة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام، حيث تستمر أعمال التكييف وصيانتها الدورية في المسجد الحرام؛ بما يضمن استمرار تبريد الأجواء على مدار الساعة مع دخول موسم الصيف.