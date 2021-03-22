خامنئي: الانتخابات الرئاسية الإيرانية ذات أهمية كبيرة

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الانتخابات الرئاسية "ذات أهمية كبيرة سواء من الناحية الداخلية والتجديد من خلال الإتيان بحكومة ذات حيوية، أو من الناحية الخارجية التي تؤدي إلى تعزيز القوة الوطنية".كما انتقد من يصفون منصب رئيس الجمهورية في إيران بأنه مجرد "مسيّر أعمال" قائلًا: "هناك من يقول إن الرئيس ليس له سلطة أو أن الرئيس مجرد مسيّر للأعمال، كل هذا غير صحيح، وإما أنه يقال بغير مسئولية أو عن جهل".ويعتقد العديد من المراقبين أن خامنئي بتأكيده مواصفات الحكومة الحيوية الجديدة يحاول تطبيق رؤيته للإتيان بـ"حكومة ثورية شابة" من خلال مرشحي الحرس الثوري الخاضعين لسيطرته المطلقة.وشهدت الانتخابات في إيران خلال الثلاثين عامًا الماضية تصويت غالبية المجتمع الإيراني للمرشحين الذين لهم وجهات نظر تختلف عن آراء مرشد النظام.وكان فوز مرشحي المرشد مرهونًا إما بالتزوير أو بمقاطعة الانتخابات من قبل الغالبية العظمى من الناخبين.كما كانت تزداد المشاركة عندما يجد الشعب مرشحًا يتكلم بلغة تختلف عن لغة المرشد ومقربيه من الحرس الثوري أو في التيار الأصولي المتشدد، وكان ملحوظا دوما أن المشاركة تنخفض عند ما لا يظهر مرشح قادر على تحدي المرشد وذو برنامج يعد بالتغيير.