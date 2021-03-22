من الموظفة للوزيرة.. 12 رقمًا قياسيًا للمرأة المصرية

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور نسبة تمثيل المرأة المصرية فى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار خلال الفترة بين عامى 2012 و2021، التى حصدت العديد من الحقائب الوزارية والمحليات ومقاعد مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارات الجهاز المصرفى والسلك الأكاديمى والقضائى.وتشير وزارة التخطيط، إلى تصدر المرأة ساحة العمل العام من الموظفة إلى الوزيرة محققة عددًا من الأرقام القياسية التى تفوقت خلالها على المتوسطات العالمية، نستعرض أبرزها فى السطور الآتية:ترتفع نسبة تمثيل المرأة فى الوظائف الحكومية إلى 45% مقارنة بمتوسط عالمى يبلغ 32%.تستحوذ السيدات على 8 حقائب وزارية بنسبة 24.2% خلال عام 2021 مقارنة بـ4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014.تحتل مصر المركز الثانى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عدد الوزيرات لعام 2021.زيادة عدد القاضيات بالمحاكم بنسبة 57.1% بعدد 66 قاضية عام 2021 مقابل 42 قاضية عام 2012.استحوذت الإناث على 40 مقعد بنسبة 13.3% من مقاعد مجلس الشيوخ مقابل 12 مقعدًا بنسبة 5.7% عام 2012.ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب لـ27.4% بعدد 162 مقعدًا لعام 2021 مقابل 25.6% متوسط عالمى.شكلت نسبة النساء المستفيدات من منحة العمالة غير المنتظمة 47%.استحوذت النساء على 62% من أرصدة التمويل من جمعيات التمويل متناهى الصغر لعام 2020.بلغت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض التى تم تنظيمها 67% من إجمالى المشاركين.ارتفعت نسبة تمثيل السيدات فى مجالس إدارات الشركات المسجلة فى البورصة المصرية من 10.1% عام 2019 لـ11.6% عام 2020.كما ارتفعت نسبة تمثيلهن فى مجالس إدارات شركات القطاع العام من 6.2% عام 2019 لـ8.7% عام 2020.زيادة أعداد المستفيدات من خدمات الدفع الإلكترونى إلى مليونى سيدة.