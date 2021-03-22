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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
وكالات
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أطلق قطاع السياحة والطيران في ألمانيا، الذي يعاني من ضغوط شديدة، حملة اليوم الاثنين، لتفادي قيود
الحجر الصحي الشاملة المحتملة على المسافرين العائدين إلى البلاد.

وذكر الاتحاد الألماني للسفر والاتحاد الألماني للنقل الجوي في خطاب مفتوح اليوم الاثنين أن مثل هذا القرار الحكومي سيكون غير متناسب وغير فعال وسيؤدي أيضا إلى إرهاق السلطات الصحية.

وتشير مسودة اقتراح صاغها مكتب المستشارة أنجيلا ميركل لطرحها خلال اجتماعها اليوم الاثنين مع رؤساء حكومات الولايات الـ16 بشأن أزمة فيروس كورونا إلى الحجر الصحي واختبار جميع المسافرين من الخارج، بغض النظر عن أعداد المصابين في مكان مغادرتهم.

ومع ذلك، تم الإشارة في هذه النقطة في مسودة الاقتراح إلى أنها تخضع "للمراجعة"، حيث تضررت صناعة السفر وشركات الطيران بشدة من الجائحة.

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