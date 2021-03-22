تفاصيل شخصية جمال سليمان في «الطاووس»

يكثف الفنان الكبير جمال سليمان من تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الطاووس" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم حيث يصور مشاهده حاليا في محافظة الاسكندرية.ويقدم "سليمان" شخصية كمال الاسطول، وهو محامي ماكر وذو عقل مختلف وتفكير مختلف تماما، ينتقل من الصعيد للأسكندرية في محاولة منه لجمع معلومات عن قضية تشغل الرأي العام وهي اعتداء مجموعة من الشباب من ابناء الطبقة الغنية وصاحبة النفوذ على فتاة تدعى أمينة من الطبقة المتوسطة ويحاول إعادة حقها.وكانت الصفحة الرسمية للمخرج رؤوف عبد العزيز أطلقت خلال الأيام الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "الطاووس" للعرض بالموسم الرمضاني القادم.وتصدر جمال سليمان البوستر الرسمي للعمل رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.الطاووس من بطولة كلا من، جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.