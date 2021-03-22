رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل شخصية جمال سليمان في «الطاووس»

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:38 م
جمال سليمان
جمال سليمان
محمد قدري
طباعة
يكثف الفنان الكبير جمال سليمان من تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الطاووس" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم حيث يصور مشاهده حاليا في محافظة الاسكندرية.

ويقدم "سليمان" شخصية كمال الاسطول، وهو محامي ماكر وذو عقل مختلف وتفكير مختلف تماما، ينتقل من الصعيد للأسكندرية في محاولة منه لجمع معلومات عن قضية تشغل الرأي العام وهي اعتداء مجموعة من الشباب من ابناء الطبقة الغنية وصاحبة النفوذ على فتاة تدعى أمينة من الطبقة المتوسطة ويحاول إعادة حقها.

وكانت الصفحة الرسمية للمخرج رؤوف عبد العزيز أطلقت خلال الأيام الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "الطاووس" للعرض بالموسم الرمضاني القادم.

وتصدر جمال سليمان البوستر الرسمي للعمل رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.

الطاووس من بطولة كلا من، جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة


الصور

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

الأكثر قراءة

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

«التامنة شمال».. مجموعة قصصية جديدة عن دار فكرة

%50 خصومات على إصدارات نهضة مصر في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الأول لأطفال أهل مصر بالعاصمة