وفاة مرشح المعارضة الرئيسي في انتخابات الكونغو

توفي مرشح المعارضة في انتخابات الكونغو برازافيل "جاي بريس بارفيت كوليلاس" جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج.وصرح "كريستيان كير رودريغ ماياندا" المتحدث باسم "كوليلاس" - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الاثنين - بأن مرشح المعارضة الأبرز توفي على متن الطائرة الطبية التي قدمت لنقله من العاصمة برازافيل بعد ظهر أمس الأحد يوم الانتخابات الرئاسية.. مضيفا أن عملية فرز الأصوات ستتواصل حيث كان يتصدر النتائج في عدة مناطق داعيا أنصار "كوليلاس" للتجمع صباح اليوم الاثنين في تمام الساعة 11 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد).وكانت إصابة المرشح بالفيروس قد تأكدت بعد ظهر الجمعة الماضية،ولم يتمكن من حضور آخر تجمع انتخابي له في العاصمة برازافيل وقبل ساعات من بدء عملية الاقتراع، نشر تسجيلا مصورا له قال فيه إنه "يصارع الموت".يذكر أن المعارض التاريخي "كوليلاس" البالغ من العمر 60 عاما، قد برز كالخصم الفعلي الوحيد في وجه الرئيس "دينيس ساسو نجيسو" البالغ من العمر 77 عاما، قضى منها 36 عاما في السلطة والذي يسعى للفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى للانتخابات، ويتوقع أن يستغرق صدور النتائج عدة أيام.