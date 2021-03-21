جنوب إفريقيا تبيع لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا لدول إفريقية أخرى

قالت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا، اليوم الأحد، إن السلطات باعت لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا الذي حصلت عليه ولم تستخدمه لدول أخرى من أعضاء الاتحاد الإفريقي، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وكانت البلاد قد أوقفت التطعيم باللقاح المذكور الشهر الماضي بسبب "تجربة صغيرة أظهرت أن اللقاح يوفر حماية محدودة ضد الإصابة بالسلالة الشائعة من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا".وفي الوقت نفسه، تلقت البلاد مليون جرعة من لقاح الشركة من معهد "سيروم" الهندي للمصل واللقاح وتنتظر تسلم 500 ألف جرعة أخرى.وقالت الوزارة إنها عملت في الأسابيع الماضية على ضمان أن تكون جميع الدول الأعضاء، التي يعتبرها فريق شراء اللقاحات بالاتحاد الأفريقي مستقبلة للقاح، قد حصلت على جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة لطرح اللقاح على أراضيها.وقالت الوزارة في بيان "يمكن للوزارة أن تؤكد أنها تسلمت الكمية المشتراة بالكامل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي".وأضافت "الدفعة الأولى من اللقاح التي تسلمناها ستفيد تسع دول أعضاء والمتبقي سيسلم هذا الأسبوع ليفيد خمس دول أخرى".وبعد وقف استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بدأت جنوب إفريقيا تطعيم العاملين بالقطاع الطبي بلقاح "جونسون آند جونسون".