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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ووليس»: تكلفة تحديث ترسانة السلاح النووي البريطاني مليون جنيه استرليني

الأحد 21/مارس/2021 - 11:36 م
وزير الدفاع البريطاني،
وزير الدفاع البريطاني، بين ووليس،
عبير سليم
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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين ووليس، اليوم، أن المملكة المتحدة قررت زيادة ترسانتها للأسلحة النووية ردا على تعزيز روسيا نظامها للدفاع الصاروخي.

وقال ووليس، في حديث لشبكة "BBC": "واجبي في الخدمة يكمن في ضمان وجود وسائل فعالة للردع النووي بمراعاة ومتابعة ما تقوم به روسيا وباقي الدول".

وأضاف: "شهدنا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملموسا للاستثمارات المخصصة لقطاع الدفاع الصاروخي في روسيا. تم هناك التخطيط لوضع وسائل جديدة للدفاع الصاروخي ونشرها. إذا كنا نريد أن نمتلك وسائل ردع فعالة فمن الضروري أن تحظى بقدرة على تنفيذ مهماتها".

وأشار إلى أن الترسانات النووية البريطانية ستبقى صغيرة نسبيا مقارنة مع الفرنسية.

وأوضح أن القيمة العامة لتدابير تحديث برنامج الردع النووي، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والغواصات، ستبلغ حوالي مليون جنيه إسترليني.

وأصدرت الحكومة البريطانية يوم 16 مارس تقرير المراجعة الكاملة لقضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية يقول "إن المملكة المتحدة تنوي أن تزيد بنسبة 40% قدراتها في مجال السلاح النووي"، ما يعني عمليا ارتفاع عدد الرؤوس النووية إلى 260 قطعة، وفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم.

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