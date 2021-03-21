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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض اللوكاندة على dmc

الأحد 21/مارس/2021 - 10:37 م
اللوكاندة
اللوكاندة
محمد مجدي
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حقق النجم اشرف عبد الباقي ردود افعال إيجابيه على مسرحيته الجديده اللوكانده، والتي تعرض علي فضائيه DMC، وتحمل من الاسبوع الي الاخر عمل جديد يحمل شكلا كوميديا.

مواعيد عرض اللوكاندة على dmc

تعرض مسرحيه «اللوكاندة» على شاشة قناة «DMC» بنظام حلقة كل أسبوع في يوم الجمعه في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إذاعة الإعادة الأولى لها في تمام الساعة 1.30 صباحًا على نفس القناة، وإذاعتها مره أخرى في اليوم التالي.

وعرضت قناة dmc ومنصة WATCH iT، الجزء الثاني من مسرحية "غرفة 55" من السيت كوم المسرحي "اللوكاندة"، إنتاج شركة سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الجمعة الماضيه الذي وافق 19 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساء، وينتظر متابعي العمل عرض القصه الجديده يوم الجمعه المقبله الموافق 26 مارس الجاري علي نفس القناه.

أحداث اللوكاندة 

اللوكاندة" سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول اثنين من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما. أحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غني وكريم، وبينهما ابن أخيهم الثالث الذي ورث غرفة في اللوكاندة، وفي هذا الإطار تتعرض الأسرة لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

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فريق عمل اللوكاندة

فريق عمل المسرحيه التي تحمل اسم «اللوكاندة» عدد كبير من كبار الفنانين، بقيادة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي والذي يلعب دور البطولة، ومجموعة أخرى من الفنانين الشباب مثل دياب، وحمدي الميرغني، وويزو، وإبرام سمير، ونورهان منصور، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.

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