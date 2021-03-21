التحقيق مع راكبين حاولا تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع راكبين حاولا تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.البداية عندما تمكنت سلطات جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والإستيراد والتصدير.وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة شركة العربية للطيران القادمة من برجامو الإيطالية، اشتبه محمود محمد امام مأمور اللجنة المعين، فى محاولة راكب مصري إخفاء أشياء ممنوعة فى الخروج وسط الزحام.وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، تم تأكيد الإشتباه بوجود عدد من شرائط الدواء داخل الحقائب.وأضافت المصادر أنه تم تكليف لجنة من محمود محمد فتحى مأمور الجمرك، تحت إشراف مدحت عبدالصبور نائب مدير الادارة المشرف علي صالة الوصول، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وعثر علي 41 شريط بها 372 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة أخفاها الراكب داخل حقائبه وبين طيات ملابسه التي يرتديها.وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تمكنت أيضا من ضبط راكب إيطالي من اصل مصري قادم علي نفس الرحلة حاول تهريب أقراص مخدرة، وذلك بناءا على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائى، حيث تم تكليف عبدالقوى عزوز مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وذلك تحت إشراف علاء محمد شحاته مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، فتبين وجود 200 قرص مدرج في جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.قرر محمد لطفى عامر مدير الجمرك، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد الراكبين بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.