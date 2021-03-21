مالطا تستعد لإعادة فتح سفارتها في ليبيا

أكد سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، إعادة فتح السفارة المالطية في طرابلس خلال أيام، وذلك لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة.وبيّن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي- حسب بوابة إفريقيا الليبية- أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وسُبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التعليم والتدريب.