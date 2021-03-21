ضبط 17 ألف كتاب تعليمي داخل مكتبة في طوخ

شنت مباحث المصنفات بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ المؤلفات الأدبية والعلمية والدينية.وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من إدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، يفيد قيام مسئولى عن إحدى المكتبات، كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ملحق بها مخزن يحوى العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية، وبيع كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم والصادرة عن الوزارة والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون، بهدف التربح والإضرار بالمال العام.وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها، وتم التقابل مع المدير المسئول عن المكتبة.وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 17250 نسخة كتاب دراسي مختلف، وجميعها بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المختصة بالمخالفة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن وأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة مسؤولى المكتبة للنيابة العامة لاتخاذ قرارها.