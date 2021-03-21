المعمل الجنائي يفحص حريق في عقار بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأحد، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في عقار سكني؛ وفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات مباحث حول الواقعة.وتبين من الفحص المبدئي أن الحريق شب في مخلفات عقار وأتى على جزء من المبنى، ولكن تم التدخل من قبل قوات الحماية المدنية ومنع امتداده.كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة الجمالية، على الفور تم الدفع بـ سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.