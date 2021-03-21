«تويتر» يجري استطلاعا حول كيفية التعامل مع حسابات القادة السياسيين

بدأ موقع التواصل الاجتماعي تويتر استطلاعا لرأي مستخدميه حول كيفية التعامل مع حسابات القادة السياسيين على الموقع، وبخاصة القادة الذين ينتهكون قواعد الموقع.وذكرت إدارة موقع التدوينات الصغيرة في رسالة عبر الإنترنت: "يطور السياسيون والمسؤولون الحكوميون باستمرار طريقة استخدامهم لخدمتنا، ونريد أن تظل سياساتنا مناسبة لطبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على تويتر وحماية سلامة المحادثة العامة.. لذلك فنحن نراجع طريقتنا للتعامل مع القادة العالميين ونريد رأيكم".وقد أطلق الموقع الاستطلاع يوم 19 مارس الحالي، بهدف معرفة آراء المستخدمين بشأن السياسات الجديدة الحاكمة لحسابات المسؤولين العموميين.