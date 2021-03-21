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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي في فلسطين خطير

الأحد 21/مارس/2021 - 09:39 ص
مي الكيلة
مي الكيلة
مروة عنبر
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بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الوضع الوبائي في فلسطين، أمام مؤتمر الأكاديميين المنعقد في كندا، عبر تقنية زووم.

وأكدت الكيلة في كلمتها في المؤتمر، أن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال خطرا، لافتة إلى أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، ساهمت في التقليل من الخسائر والضحايا على المستوى الصحي، وفقا لوكالة أنباء وفا.

وأضافت الكيلة أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ اليوم، وتستهدف الكوادر الصحية العاملين في المستشفيات العامة والخاصة والأهلية، ومرضى الكلى ومرضى السرطان وكبار السن فوق 75 سنة.

كما ناقشت الكيلة تحديات الرعاية الصحية الأولية في جائحة كوفيد- 19، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم الضغط الكبير الذي تعاني منه الكوادر الطبية والصحية ومرافق الوزارة نتيجة الجائحة.

وحضر الافتتاح سفيرة فلسطين لدى كندا هالا أبو حصيرة، وجمع من الأطباء ذوي الخبرة من كندا والولايات المتحدة وأوروبا.

وشكرت وزيرة الصحة كل من دعم القطاع الصحي الفلسطيني لمواجهة الجائحة من أصدقاء على مستوى العالم أو داعمين من داخل فلسطين، مؤكدة أن مساندة المجتمع المحلي ودول العالم الصديقة ساهمت في دعم القطاع الصحي الفلسطيني بشكل كبير أمام جائحة كورونا.

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