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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة رانيا يوسف في «الفعل الفاضح»

الأحد 21/مارس/2021 - 09:31 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
عادل عبد العال
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تعقد محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد جلسة، محاكمة رانيا يوسف في الجنحة المباشرة رقم 388 لسنة 2021، بتهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

وكان المحامي أشرف ناجي، تقد ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرًا في دعواه إلى أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس"، والذي أذيع عبر شاشة قناة "الرشيد"، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.

وتضمنت الدعوى أنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله في أحمد اللقاءات التليفزيونية ظهرت فيه المعلن إليها الأولى في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس" وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظ لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم.

واستكملت الدعوى أن جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة؟ فردت بسرعة وبسخرية فقرر لها المذيع أنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب، فقررت وأجابت وأصرت على أنه "إحنا المصريين مكناش محجبين والحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر السبعينيات".

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