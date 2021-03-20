الأم المثالية بالمنوفية: «كافحت من أجل أبنائي ووصلت بهم لأعلى المناصب»

حصدت وفاء محمد عبد الله، لقب الأم المثالية بمحافظة المنوفية، وهي أرملة منذ 14 عاما وتبلغ من العمر 52 سنة، حاصلة على دبلوم معلمين، وتعمل معلم أول بالتربية والتعليم، ولديها ابن حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وثانية حاصلة على بكالوريوس علوم، وتوفي الزوج بعد رحلة علاج استمرت عامين ونصف قضاهم بالمستشفى، تاركًا للأم ابن بالمرحلة الثانوية وطفلة في المرحلة الابتدائية، كافحت الأم لتربى أبنائها حتى وصلت بهم إلى أفضل المناصب، وحصل الابن على بكالوريوس العلوم العسكرية ليصبح ضابط بالجيش، وحصلت الابنة على بكالوريوس علوم وتم تعيينها بالجامعة، وأكرمها الله وقامت بتزويج الابن من دكتورة تحاليل والابنة الصغرى من ضابط.