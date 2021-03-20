«ديلي ميل»: كورونا ظهر في «هوبي» قبل «ووهان» بشهرين

أظهر تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن فيروس كورونا المستجد انتشر في وقت مبكر من أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من الحالات الأولى التي تم تشخيصها.وأكد الباحثون أن أول حالة بشرية مصابة بفيروس كورونا حدثت في الصين بمقاطعة «هوبي» في 7 أكتوبر عام 2019.وكشف تحليل جديد لانتشار الفيروس أنه على الأرجح قد ظهر بشكل رسمي في ووهان، لكن كانت البداية قبل شهرين من ذلك بمقاطعة «هوبي» في أكتوبر.وأشار الباحثون إلى أنه نظرًا للأعراض الجديدة لـ Covid-19 والعدد القليل من الإصابات في البداية، كان من الصعب تحديد بداية انتشار الفيروس.من جانبه، أجرى الدكتور جوناثان بيكار من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو دراسة رياضية لتحديد متى وأين ظهر فيروس كورونا بالفعل.وقال عالم صيني إن النظرية القائلة بأن فيروس كورونا تسرب من معمل ووهان قد تم التخلي عنها من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في أصول الوباء.ومن المقرر أن يدرس التقرير المرتقب مجموعة من النظريات حول كيفية انتقال الفيروس لأول مرة من الحيوانات إلى البشر.وحلل فريق البحث 583 عينة فيروسية مبكرة من هوبي للعثور على أحدث أسلافهم المشتركة التي انحدروا منها جميعًا.ويقول الباحثون إن التفسير المنطقي الوحيد هو أن الشكل الأول للفيروس الذي قفز من حيوان إلى إنسان كان سلالة ضعيفة انقرضت بسرعة.