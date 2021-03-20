الحشد الشعبي: ضبط عناصر من داعش قتلوا 8 مواطنين في صلاح الدين

تمكنت الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، من القبض على مرتكبي جريمة قرية "البو دور" من أفراد تنظيم (داعش) الإرهابي جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين، حيث قاموا بقتل 8 مواطنين، بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة.وقال الحشد الشعبي -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) اليوم: إنه "تم تشكيل غرفة عمليات من استخبارات اللواء 35 واستخبارات وأمن الحشد، وبمشاركة استخبارات الداخلية لتحليل المعلومات والإفادات، وقد أسفرت هذه المجهودات عن القبض على المتهمين الرئيسيين في الجريمة".. مضيفا:"أن المجرمين المقبوض عليهم من نفس القرية، وبينهم من تعاون مع (داعش) وشارك في تمويل عناصره".وكانت معلومات أولية قد وردت للسطات الأمنية أفادت بأن مرتكبي الجريمة استهدفوا 3 منازل لمواطنين في قرية "البو دور" بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين، وقاموا بقتل 8 مواطنين، بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة، وأعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذها.