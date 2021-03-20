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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحشد الشعبي: ضبط عناصر من داعش قتلوا 8 مواطنين في صلاح الدين

السبت 20/مارس/2021 - 07:21 م
داعش
داعش
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تمكنت الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، من القبض على مرتكبي جريمة قرية "البو دور" من أفراد تنظيم (داعش) الإرهابي جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين، حيث قاموا بقتل 8 مواطنين، بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة.

وقال الحشد الشعبي -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) اليوم: إنه "تم تشكيل غرفة عمليات من استخبارات اللواء 35 واستخبارات وأمن الحشد، وبمشاركة استخبارات الداخلية لتحليل المعلومات والإفادات، وقد أسفرت هذه المجهودات عن القبض على المتهمين الرئيسيين في الجريمة".. مضيفا:"أن المجرمين المقبوض عليهم من نفس القرية، وبينهم من تعاون مع (داعش) وشارك في تمويل عناصره".

وكانت معلومات أولية قد وردت للسطات الأمنية أفادت بأن مرتكبي الجريمة استهدفوا 3 منازل لمواطنين في قرية "البو دور" بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين، وقاموا بقتل 8 مواطنين، بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة، وأعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذها.

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