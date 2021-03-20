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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قريبًا.. عرض مسرحية «شيزوفرينيا» لفريق بداية تيم

السبت 20/مارس/2021 - 06:27 م
عرض مسرحية شيزوفرينيا
عرض مسرحية شيزوفرينيا
حسين الجندي
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يستعد فريق بداية تيم لتقديم العرض المسرحي "شيزوفرينيا" على خشبة مسرح الأنبا رويس بالكتدرائية بالعباسية وذلك في السادسة والنصف مساء من يوم الخميس الموافق الأول من شهر إبريل المقبل.

وتدور أحداث العرض حول شخصية آدم الذي يعاني من مرض الشيزوفرينيا يقع في صراع ما بين الماضي والحاضر، وتحيط به الأفكار من كل ناحية، حتى يكاد يصل إل حد الجنون.

ويلعب بطولة العرض كلا من كيرلس انطوان، بربتوا ميلاد، ديانا صابر، ماريو ماجد، شادي رأفت، ستيفن عماد، جومانا رامي، أبانوب جرجس، ناردين رامي، إنچي منير، كيرلس راضي، توني ملاك، كريم سمير، مونيكا جورج، بيشوي شريف، يوسف كمال، ماريا صبحي، ماريو نبيل، نانسي ايمن، وساندرا كامل والنص من تأليف محمود حمدي وإعداد وإخراج شادي نادر.

يذكر أن فريق بداية تيم قد قدم في ديسمبر من العام الماضي عرضا مسرحيا بعنوان game zone على مسرح تياترو آفاق برمسيس، وقد حقق العرض نجاحا كبيرا.

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