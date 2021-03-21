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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خطوات طبع استمارة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي

الأحد 21/مارس/2021 - 06:12 م
خطوات طبع استمارة
خطوات طبع استمارة الثانوية
نعمات مدحت
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تحظى خطوات طبع استمارة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي، اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور، خلال هذه الفترة، بعد أن شددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب بمادرة التسجيل، فهناك العديد من الطلاب يبحث عن الخطوات عبر المنصات الإلكترونية.

خطوات طبع استمارة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي


من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 وهى الدخول على بوابة الثانوية العامة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: moe-register.emis.gov.eg ، وتسجيل كود الطالب والرقم السري ،ثم اختيار طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية، والاحتفاظ باستمارة 1 سرى ضمن أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وكذلك يمكن طباعة استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية من خلال موقع بوابة الثانوية العامة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن  الخطوات المتبعة لطباعة استمارة الثانوية العامة 2021، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم تسهيلا على الطلاب.

وأعلنت الوزارة أنه على الإدارات التعليمية بعد طباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة واستكمال التوقيعات المطلوبة عليها، على الطالب أن يحتفظ بالاستمارة في ملف شفاف لحين طلبها في المدرسة.

تعليمات وزارة التربية والتعليم حول طباعة استمارة الثانوية


 من جانبها، شددت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الثانوية بالمبادرة بطباعة استمارة الثانوية العامة 2021 الإلكترونية، وذلك بعد تعديل الأخطاء الموجودة بها، وكل طالب يقوم بتسجيل البيانات استعدادا للامتحانات.

ويذكر تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان تجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام في أبريل ويونيو القادمين وذلك قبل الامتحان النهائي لشهادة اتمام الثانوية العامة المقرر عقده في يوليو المقبل، وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي، حتى يتمكن الطلاب من أداء واجتياز الامتحان بسهولة ويسر.

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