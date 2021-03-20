تصدر موعد امتحان شهر مارس لطلاب أولى ثانوي 2021، عمليات البحث من جانب الطلاب خلال هذه الساعات، عبر محركات البحث الشهيرة، خاصة بعد أن قرر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إلغاء نظام الامتحانات، ووضع بدلا منها تقييمات شهرية للطلاب، نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة.





موعد امتحان شهر مارس لطلاب اولي ثانوي 2021

ولم تخرج وزارة التربية والتعليم، بيانات رسمية حتى الآن، عن موعد امتحان شهر مارس لطلاب الصف الأول الثانوي، بعد أن أعلنت التقييمات الشهرية مارس وأبريل ومايو لجميع الصفوف الدارسية، حيث يرغب الكثير من الطلاب في معرفة موعد الامتحانات.





منهج الصف الأول الثانوي 2021 شهر مارس





أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن منهج الصف الأول الثانوي لشهر مارس 2021، والذي جاء كالتالي: منهج مادة اللغة العربية، القراءة: درس العمل التطوعي، وأما النصوص: البيت وطن لابن الرومي، بينا جاء الأدب: سمات في أدب العصر العباسي، والبلاغة: شامل ما سبق، والنحو: أسلوب الشرط، والقصة: الفصلين التاسع والعاشر.





وأما عن منهج مادة اللغة الرياضيات: الكميات القياسية والمتجهة، القطعة المستقيمة الموجهة، وتنظيم البيانات في مصفوفات، جمع وطرح المصفوفات، والمتطابقات المثلثية.





وجاء منهج مادة التاريخ كالتالي: الوحدة الثالثة: حضارة بلاد العراق القديم وحضارة بلاد فينيقيا، وأما منهج مادة الجغرافيا: الوحدة الثالثة بداية من الدرس الأول حتى الدرس الثاني، وأما فيما يخص منهج مادة الفيزياء: فقد قررت الوزارة الفصل الثالث.





موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي





كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث أكد أن يوم الإثنين الموافق 22 من نفس الشهر السابق ذكره هو موعد ظهور النتيجة رسميا.





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