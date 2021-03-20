«السيادة السوداني» يؤكد دعمه لقوات الدعم السريع وللحكومة الانتقالية

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن القوات المسلحة لا ترغب في الانقلاب وتغيير الحكومة، مجددا دعمهم لقوات الدعم السريع ودورها بحماية البلاد.وأوضح البرهان، خلال مخاطبته وداع قوات درع الصحراء من قوات الدعم السريع، بالكلية الحربية اليوم، أن قوات الدعم السريع قدمت نماذج تحتذى لخدمة المواطنين والشعب السوداني، مشيرا الى أنها عملت منذ إنشائها لصالح الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وشدد البرهان، على أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قام بأدوار كبيرة لا ينكرها إلا مكابر، مؤكدا أن قوات الدعم السريع جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءًا منها، مشيرًا إلى أنها ساهمت بفاعلية وقامت بدور وطني في حماية السودان واداء واجباتها ومهامها الوطنية.من جانبه، أعلن دقلو، جاهزية قوات الدعم السريع لأي مهام تطلبها الحكومة الانتقالية، وأكد أن القوات جاهزة لتغطية الفجوة الأمنية في دارفور بخروج قوات "يوناميد".