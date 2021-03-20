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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«هرابى» ينافس على جوائز مهرجان الساقية للأفلام القصيرة

السبت 20/مارس/2021 - 07:16 ص
مهرجان الساقية للأفلام
مهرجان الساقية للأفلام القصيرة
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يشارك الفيلم المصري القصير (هرابي) في المسابقة الرسمية بالدورة الـ (18) من مهرجان الساقية للأفلام القصيرة المهداه لروح الفنان القدير محمود ياسين، وتقام في شهر مارس الجاري.

وينافس (هرابي) على جوائز الدورة الـ (18)، ضمن 19 فيلما قصيرا لجهات إنتاجية مختلفة من مصر والعراق وسوريا والمغرب، وتم اختيار هذه الأعمال من قبل لجنة مشاهدة الأفلام ضمت الناقدة السينمائية ضحى الورداني، والسيناريست نهى سعيد، والمخرج محمد هاني.

(هرابي) فيلم روائي قصير حاصل على أفضل فيلم شامل ضمن مشروعات قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف العام الماضي وأخرجه محسن محمد، ويتطرق إلى قضية مهمة وشائكة هي الهجرة غير الشرعية.

ويقدم الفيلم نماذج لمجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 15 و20 عاما، يفكرون في الهجرة غير الشرعية؛ لتحسين معيشتهم متجاهلين ما سيتعرضون له من مخاطر بمجرد عبورهم حدود وطنهم، الفيلم من تمثيل منة الله أشرف، ومحسن محمد، ومريم شوقي، وإبراهيم سيد، وجاسر خميس، وعلا محمد، وراندا أحمد، وزينب السيد، وهناء عبد العليم، ونسمة يونان، ومرثا ميخائيل.

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