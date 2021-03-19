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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بعدما أعاد روبى للغناء.. وليد منصور يتعاقد مع شبيهة نانسى عجرم

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:05 م
وليد منصور يتعاقد
وليد منصور يتعاقد مع شبيهة نانسي عجرم
حسين الجندي
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يواصل المتتج وليد منصور تقديم مفاجآته في صناعة الأغنية بمصر والعالم العربي حيث تعاقد مع النجمة المغربية الصاعدة إكرام لمدة ٥ سنوات لإنتاج عدد ٣ ألبومات بالإضافة الى إدارة أعمالها في مصر والوطن العربي.

إكرام تبلغ من العمر ٢٢ عاما وتعد من أفضل الأصوات الصاعدة في المغرب ويطلق عليها محبوها على السوشيال ميديا لقب "نانسي عجرم المغرب".

ومن المقرر أن تتواجد إكرام في مصر في نهاية  شهر مارس الجاري لتصوير أولى أغانى ألبومها الأول ويعقب الكليب مؤتمر صحفي يتناول تفاصيل التعاقد بين منصور وإكرام وسر اختيارها لشركة إنتاج غنائي مصرية رغم العروض التي تلقتها مؤخرا.

من جانبه يراهن منصور علي ان إكرام لديها الموهبة الفنية التي تمكنها من حجز مكانة لها وسط كبار نجوم الأغنية في فترة قصيرة، ومن المقرر أن يكشف عن الاسم الفني للموهبة المغربية إكرام خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعد الموزع الموسيقي الشهير توما من أكبر الداعمين لإكرام داخل الوسط الفني وهو من قام بتقديمها لمنصور منذ البداية.

على جانب آخر يذكر أن تعاون وليد منصور وروبي الذي تم منذ ٣ أشهر شهد حالة من النشاط الفني غير المسبق لروبي بداية من إنتاج ألبوم "حتة تانية" الذي أعادها للغناء مرة أخرى  بعد توقف ١٤ سنة والذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركة منصور "Talent Beats"  بالإضافة إلى تعاقدها علي ٣ إعلانات لشركات عالمية وبطولة فيلم سينمائي يتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة القادمة .. وختاما بمفاجاة "فوازير رمضان" التي توقفت في مصر بعد  آخر فوازير لشريهان "حاجات ومحتاجات" عام ١٩٩٤ ومن بعدها والجمهور يتشوق لعودة الفوازير التي كانت رمزا للدراما المصرية كطقوس فانوس رمضان.

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