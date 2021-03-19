تعرف على فوائد «البامية» لمرضى السكري

تعتبر البامية من الأطباق المميزة والمفضلة لدى الكثيرين، فهى أحد الأطباق الرئيسية للمطبخ المصرى، فبعيدًا عن مذاقها الجيد إلا أنها تتمتع بالكثير من الفوائد والمعادن اللازمة لجسم الإنسان.ـ هل البامية جيدة لمرضى السكري؟مرض السكري هو مرض مزمن وسريع النمو، وهو معروف أيضًا بالعديد من المضاعفات الدائمة على أجهزة الجسم المختلفة.ويلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في الحفاظ على مستويات الجلوكوز وإبعاد جميع المضاعفات المرتبطة بمرضى السكر.ووفقًا لما ذكره موقع "بولد سكاى" الهندى، فقد تعتبر البامية من أفضل الأطعمة التي لها تأثير مضاد لمرض السكر ونقص السكر في الدم والتي قد تساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الجسم.ومن المعروف أيضًا أن هذا الخضار يمتلك خصائص مضادة لفرط شحميات الدم لمنع امتصاص الكوليسترول وبالتالي تقليل الدهون في الدم.وأشار الأطباء، أنه يمكن أن يؤدي الاستهلاك العالي للأطعمة الغنية بالسكر والدهون إلى السمنة ومقاومة الأنسولين وبالتالي الإصابة بمرض السكري، حيث يعتبر هو السبب في أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع 2 يعانون من السمنة المفرطة.وأوضح الأطباء، أن البامية تحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل السكريات والبوليفينول والعفص والفلافونويد والتريتربين والستيرولات جنبًا إلى جنب مع الألياف الغذائية.تساهم هذه المركبات في تأثيرات نقص السكر في الدم ونقص شحميات الدم، وبالتالي خفض مستويات الدهون وإدارة مرض السكري.كما أن البامية تساعد أيضًا في تحسين وظائف خلايا البنكرياس وتقليل حدوث خلل في خلايا بيتا بسبب العوامل الوراثية.