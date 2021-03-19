الكرملين: بوتين حاول الاتصال ببايدن لإنقاذ العلاقات الروسية الأمريكية

قال الكرملين، اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاول الاتصال هاتفيا بنظيره الأمريكي جو بايدن لإنقاذ العلاقات الروسية الأمريكية والحفاظ عليها.جاء ذلك بعد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه قاتل وتوعده بدفع ثمن تدخله في الانتخابات.وقال الكرملين، اليوم، إن عرض بوتين إجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأمريكي لا يزال قائمًا.إلى ذلك، أشار إلى أنه بالإمكان فعل ذلك يوم الاثنين أو في أي وقت آخر مناسب لبايدن، لافتًا إلى أن روسيا تستخدم القنوات الدبلوماسية لإتاحة خيارات لعقد فعالية تجمع بوتين وبايدن.وردًا على سؤال عما إذا كانت حرب باردة جديدة قد بدأت مع الولايات المتحدة: أوضح الكرملين «نطمح دائما للأفضل لكننا نستعد للأسوأ».