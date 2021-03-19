انتقادات للمفوضية الأوروبية لعدم تقييمها اتفاقية ميركوسور

قال أمين ديوان المظالم الأوروبي إميلي أورايلي اليوم الجمعة، إنه كان يتوجب على المفوضية الأوروبية تقييم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع ميركسور الاقتصادي في أمريكا الجنوبية، فيما يتعلق بقضايا الاستدامة قبل إبرامها.ومن شأن هذه الاتفاقية المثيرة للجدل تعزيز التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركسور: الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي.وقام أمين ديوان المظالم التابع للاتحاد الأوروبي والذي يحقق في الشكاوى المتعلقة بهيئات التكتل، بتدقيق الاتفاقية بعد شكوى من خمس منظمات مجتمع مدني زعمت أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية) لم تجر تقييمًا للتأثير الذي يمكن أن تحدثه الاتفاقية على حقوق الإنسان والبيئة.