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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بوابة الأزهر الالكترونية 2021| استعلم عن نتيجتك عبر بوابة نتائج طلاب الأزهر

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الأزهر الالكترونية
بوابة الأزهر الالكترونية
هبه محمد
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بوابة الأزهر الالكترونية 2021 ، ارتفعت عمليات البحث يوميًا في هذه الفترة الأخيرة على محركات الانترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وموقع " جوجل " من قبل طلاب الأزهر وأولياء الأمور عن بوابة نتائج طلاب الأزهر 2021، وذلك عقب إطلاق الأزهر الشريف الرابط الإلكتروني حتى يتمكن طلاب الأزهر 2021 من المرحلة الاعدادية معرفة نتيجتهم.

بوابة الأزهر الالكترونية 2021

بوابة الأزهر الالكترونية 2021 يبحث الكثير من الطلاب عنها نظرا لخدماتها وتقديم النتائج للطلاب من خلالها، وفي ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، أعلن الأزهر الشريف عن الروابط أو المنصات الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة الأخيرة للعام الدراسي 20212020 بكل سهولة وبدون مجهود، وذلك لتخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير الذي عاود في التفشي من جديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في الانتشار أكثر من السابق.

ونظرًا لاستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت وبموقع جوجل من قبل طلاب الأزهر وأولياء الأمور، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها طلاب الأزهر عن بوابة نتائج طلاب الأزهر 2021، وذلك وفقًا لمعاهد الأزهر الشريف.

بوابة نتائج طلاب الأزهر 2021

ويبحث طلاب الأزهر عن المنصة الإلكترونية لبوابة نتائج طلاب الأزهر 2021 حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة النهائية، لذلك تابع الخطوات والتفاصيل التالية.

خطوات التسجيل في بوابة نتائج طلاب الأزهر 2021

الخطوة الأولى: يبدأ طلاب الأزهر 2021 بالدخول على الرابط الإلكتروني لـ بوابة نتائج طلاب الأزهر 2021 وهو كالتالي: http:www.azhar.egresults.html

الخطوة الثانية: يقوم الطالب الأزهري بأختيار المرحلة الدراسية " الاعدادية ".

الخطوة الثالثة: يبدأ الطالب في اختيار الصف وهو الثالث الإعدادي أو " نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية.

الخطوة الرابعة: يقوم الطالب الأزهري بكتابة كافة البيانات بالتفصيل مثل ( الاسم بالكامل - رقم الجلوس - الصف الدراسي التابع له ) حتى يتمكن الطالب من معرفة النتيجة.

الخطوة الخامسة: ثم يبدأ الطالب الأزهري بتحديد أسم المعهد والمنطقة التعليمية الأزهرية المقيد بها الطالب " القطاع الأزهري ".

الخطوة السادسة: يقوم الطالب الأزهري الضغط على خانة الاستعلام، وستظهر لك نتيجتك على الفور.



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