كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا

قطعت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا، واضعةً بذلك حدًا لعلاقة وثيقة كانت تقيمها مع كوالالمبور حتى اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون في 2017.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أنها اتخذت هذا القرار بعدما سلّمت السلطات الماليزية في 17 مارس أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة.ووصفت بيونج يانج هذه الخطوة بأنها "جريمة لا تغتفر" نُفّذت "إذعانًا للضغوط الأمريكية".