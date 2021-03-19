مرشح لحاكم فرجينيا الأمريكية يعلن دعمه حركة مقاطعة إسرائيل

أعلن عضو مجلس النواب في ولاية فرجينيا، والمرشح لمنصب لحاكم الولاية، لي كارتر، دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها الـBDS.وأكد "كارتر" أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي من بين أسوأ الانتهاكات الجارية حاليًا حول العالم.وشن "كارتر"، في أول مناظرة عبر الفيديو كونفرانس، حول منصب حاكم ولاية فرجينيا، هجومًا على وكالة "المجلس الاستشاري فرجينيا إسرائيل" وهي وكالة حكومية لمساعدة الشركات الإسرائيلية على بناء وتنمية عملياتها في الولايات المتحدة من خلال فرجينيا، ومعارضًا وجود مثل هذه الوكالات وخاصة مع إسرائيل التي تمارس احتلالًا عسكريًا على شعب أسير.وتعد تلك التصريحات الأولى على مستوى مرشح لمنصب بحجم حاكم ولاية.وفي السياق، دعا ناشطو أبناء الجالية العربية والفلسطينية إلى دعم المرشح لي في الانتخابات المقبلة.