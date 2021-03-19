«الإحصاء»: 1.4 مليار دولار صادرات مصر لإيطاليا خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لإيطاليا بلغت 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 200 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء أن واردات مصر من إيطاليا بلغت 3.207 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 3.222 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 15.5 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.