أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 19-3-2021

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم





سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم





سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم





سعر الجنيه الذهب اليوم





سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم









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سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24، اليوم، نحو 876 ألف جنيه، ويزن الكيلو حوالى 1000 جرام من الذهب. بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24، اليوم، نحو 876 ألف جنيه، ويزن الكيلو حوالى 1000 جرام من الذهب.

نقدم لكم كافة أنواع الذهب المختلفة خلال التقرير التالى، الذي يضم كافة الأسعار وفقا لآخر التطورات في السوق المصري، كما هو موضح بالآتي:سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم الجمعة، عيار 24 للجرام الواحد 876 جنيهًا، بخلاف سعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، ويتميز ذلك العيار بالنقاء، وبانخفاض الشوائب، وهو الأعلى سعرًا فى أنواع الذهب، لكنه الأقل مبيعا فى السوق المصرى.وبلغ سعر جرام الذهب الواحد عيار 21، اليوم الجمعة، 769جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، 658 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، ويتميز بقوة الصلابة، عن عيار 21، وعيار 24، ويجذب العديد من المواطنين.سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة، 6144 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات، من الذهب عيار 21.سجل سعر أوقية الذهب، اليوم الجمعة، من الذهب عيار 24، 27154 جنيها مصريًا، وتزن الأوقية حوالى 30 جرامًا من عيار 24، الذى يتميز بالنقاء، وانخفاض نسب الشوائب.