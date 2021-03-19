أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 19-3-2021
الجمعة 19/مارس/2021 - 07:41 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة 19-3-2021، ونقدم لكم تقريرًا شاملًا عن كافة أسعار الذهب وفقا لآخر التحديثات في السوق المصري، ويوجد العديد من أنواع الذهب المختلفة، وهى عيار 18، وعيار 21، وعيار 24، ونستعرض لكم سعر الجنيه الذهب، وسعر كيلو الذهب، طبقًا لآخر التطورات في السوق.
وكافة أنواع الذهب يقوم بشرائها المستهلك من محل بيع المشغولات الذهبية، لتشمل سعر الذهب اليوم بالإضافة إلى المصنعية، ويختلف كل محل عن الآخر في المصنعية الذي يقوم بإضافتها على نوع الذهب، وأيضًا مصنعية كل عيار تختلف عن بعضها.
وكافة أنواع الذهب يقوم بشرائها المستهلك من محل بيع المشغولات الذهبية، لتشمل سعر الذهب اليوم بالإضافة إلى المصنعية، ويختلف كل محل عن الآخر في المصنعية الذي يقوم بإضافتها على نوع الذهب، وأيضًا مصنعية كل عيار تختلف عن بعضها.
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
نقدم لكم كافة أنواع الذهب المختلفة خلال التقرير التالى، الذي يضم كافة الأسعار وفقا لآخر التطورات في السوق المصري، كما هو موضح بالآتي:
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم الجمعة، عيار 24 للجرام الواحد 876 جنيهًا، بخلاف سعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، ويتميز ذلك العيار بالنقاء، وبانخفاض الشوائب، وهو الأعلى سعرًا فى أنواع الذهب، لكنه الأقل مبيعا فى السوق المصرى.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
وبلغ سعر جرام الذهب الواحد عيار 21، اليوم الجمعة، 769جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، 658 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، ويتميز بقوة الصلابة، عن عيار 21، وعيار 24، ويجذب العديد من المواطنين.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة، 6144 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات، من الذهب عيار 21.
سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم
سجل سعر أوقية الذهب، اليوم الجمعة، من الذهب عيار 24، 27154 جنيها مصريًا، وتزن الأوقية حوالى 30 جرامًا من عيار 24، الذى يتميز بالنقاء، وانخفاض نسب الشوائب.
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