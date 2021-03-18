الثلاثاء.. مناقشة «فاتحة لصاحب المقام» للكاتب أحمد رجب شلتوت

يستضيف مركز الاستقلال الثقافي الكاتب والقاص أحمد رجب شلتوت لمناقشة مجموعته القصصية " فاتحة لصاحب المقام" ويناقشها فيها الناقد السيد نجم، ويأتي ذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي يقيمها المركز تحت عنوان دور "المبدع أولا"، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري.يذكر أن الكاتب والقاص أحمد رجب شلتوت له العديد من الأعمال الإبداعية منها مجموعات قصصية "العائد إلى فرحانة 1996"، و"والسعار والشذى" 1998، و" ودم العصفور" 2002، و"ساعة قبل النوم2009"، و"فاتحة لصاحب المقام"، ومن الأعمال الروائية رواية "حالة وشحن".وتحصل على العديد من الجوائز منها: جائزة إحسان عبدالقدوس عام 2008، وجمعية الأدباء عام 2007، وجائزة ساقية الصاوي للقصة القصيرة جدا في2010.