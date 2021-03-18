مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للقضاء على «الإيدز»

وقعت مفوضية الاتحاد الأفريقي مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، لتسهيل التعاون بين المنظمتين، من خلال الاستجابات المنسقة والفعالة، بما يتماشى مع الإطار التحفيزي لإنهاء فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا بحلول عام 2030.وقع مذكرة التفاهم عن الأتحاد الأفريقي مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية أميرة الفاضل محمد، وويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس "الإيدز".وأعربت أميرة الفاضل عن تقديرها للجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس "الإيدز" لضمان توافق جميع أصحاب المصلحة في الأولويات والأهداف على النحو المحدد في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، واستراتيجية الصحة الأفريقية، والإطار التحفيزي لإنهاء الإيدز والسل والملاريا بحلول عام 2030.وقالت: "يجب علينا النظر في العوائق الثقافية التي تعرقل التنفيذ الفعال لتغيير السلوك في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي"، مشيرة إلى أن موضوع العام للاتحاد الأفريقي هو "الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريدها"، وأوضحت أنه يجب على أفريقيا معالجتها لإنهاء الإيدز بحلول عام 2030.من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة: "نحتفل اليوم بمرور 22 عامًا من التعاون الناجح مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث وقعنا مذكرة تفاهم متجددة مع إدارة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، وقد وضعنا الطريق لاستجابة أقوى لفيروس نقص المناعة البشرية في إفريقيا ".