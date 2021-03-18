كندا تمدد إغلاق الحدود مع أمريكا حتى 21 أبريل

أعلنت السلطات الكندية عن تمديد إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يوم 21 أبريل المقبل.وأكد وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير- في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس- بقاء القيود على السفر غير الضروري سارية على الحدود الكندية الأمريكية لمدة شهر آخر على الأقل، ومد إغلاق الحدود أمام السفر غير الضروري حتى 21 أبريل المقبل.وقال: "سنواصل بناء قراراتنا على أفضل نصائح الصحة العامة المتاحة لإبقاء الكنديين في مأمن من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".ويأتي التأكيد وزير السلامة العامة الكندي بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء جستن ترودو، في مؤتمر صحفي في مونتريال، أن الحدود ستفتح "في النهاية، ولكن ليس اليوم"، قائلا: "نحن جميعا حريصون على السفر مرة أخرى، لكنني أعتقد أننا جميعا سننتظر بصبر حتى يحين الوقت الذي يسمح لنا فيه الوضع الصحي بتخفيف القيود على الحدود دوليا سيكون هذا في النهاية، ولكن ليس لليوم".جدير بالذكر أنه قد مضي عام الآن منذ إغلاق الحدود الأمريكية الكندية، المزدحمة عادة، أمام السفر غير الضروري، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.